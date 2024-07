Właścicielka oryginalnego stylu, Monika Brodka, na Wyścig mydelniczek Red Bull przyszła w casualowym zestawie, którego odpowiedniki bez większego problemu można znaleźć w polskich sklepach. Jeśli lubisz styl tej piosenkarki, to polecamy nasze propozycje inspirowane właśnie jej lookiem.



Wybierz białą bluzkę za 139zł i dżinsy za 99zł z Mango, modną w tym sezonie oversize'ową marynarkę w cenie 150zł i błyszczące buty za 150zł z River Island, naszyjnik z kamieniami za 59zł ze sklepu internetowego bizuteria-artystyczna.pl oraz kopertówkę w cenie 70zł dostępną w New Looku. Zaletą tych propozycji jest totalna uniwersalność i wygoda. Jeśli chcesz iść w ślady znawczyni mody, wybierz look a la Monika Brodka.



Tak wyglądają propozycje w stylu Moniki Brodki:

