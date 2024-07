Małgorzata Rozenek, mimo że dosyć niedawno wkroczyła do świata show-biznesu, jest już uważana za ikonę stylu. Z imprezy na imprezę pokazuje się w coraz ciekawszych odsłonach i tym samym zyskuje kolejne fanki swojego stylu.

Jedna z jej stylizacji stała się dla nas inspiracją do znalezienia podobnych części garderoby, które idealnie sprawdzą się podczas wieczornego wyjścia. Jeśli podoba wam się styl Perfekcyjnej Pani Domu, polecamy wam neonowe spodnie z asos.com za 259zł, czarny top bez ramiączek z New Look za około 30zł, kopertówkę z H&M w cenie 59zł oraz botki na obcasie dostępne w salonach Bata o wartości 259zł.

Tak prezentują się propozycje w stylu Małgorzaty Rozenek: