Paparazzi przyłapali Jessickę Biel na lotnisku, gdy ta miała na sobie casualową, ale bardzo modną stylizację. Pamiętajcie, że pastele to trend nie tylko wiosenno-letni, tegoroczna jesień i zima również kocha te odcienie.

Dlatego specjalnie dla was przejrzeliśmy oferty sieciówek dostępnych w Polsce w poszukiwaniu identycznych bądź podobnych ciuchów. Udało się!

W House znaleźliśmy sweterek i balerinki niemal identyczne, co te na zdjęciu. W jesiennej kolekcji Reserved zauważyliśmy podobne spodnie w odcieniu niebieskiego, a w H&M bluzkę z koronkową aplikacją. A do tego okulary z Mango. Look à la Jessica Biel gotowy!

Więcej zdjęć ciuchów i ich ceny znajdziecie poniżej w naszej galerii: