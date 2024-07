Honorata "Honey" Skarbek zawsze stawia na gorące trendy, które prezentuje na różnych imprezach medialnych. Jej styl doceniają nastolatki z całej Polski, bacznie przyglądając się jej kolejnym modowym odsłonom.Ostatnio gwiazdka pokazała się w młodzieżowej stylizacji, idealnej na zimę. Celebrytka miała na sobie czarne ubrania i dodatki, które skontrastowała z różowym sweterkiem i złotym naszyjnikiem.

Podobny sweter można kupić w H&M za ok. 99zł, a spodnie znajdziecie w New Looku w cenie 75zł. Polecamy również lakierowane buty z Topshopu za ok. 189zł, futrzany brekol za ok. 39zł ze sklepu internetowego sagana.pl, torebkę listonoszkę w cenie 89zł dostępną w Reserved oraz złoty naszyjnik z Mango w cenie ok. 68zł.

Tak prezentują się propozycje w stylu Honoraty Skarbek: