Finał drugiej edycji „Top Model” już za nami. Telewidzowie zdecydowali, że największe szanse w świecie modelingu ma Olga Kaczyńska, która wygrała program. Jurorzy są zachwyceni werdyktem, ponieważ Olga od samego początku była ich faworytką.

Marcin Tyszka dzisiejszym „Dzień Dobry TVN” porównał Olgę Kaczyńską ze zwyciężczynią pierwszej edycji programu, Pauliną Papierską. Juror nie ukrywał, że jego zdaniem lepsza jest Olga.

- Paulina jest piękną dziewczyną, która niestety nie ma charakteru. Nie ma też tego wzrostu. Więc udowodniła przez ten rok, że nic nie zrobiła właściwie. Natomiast Olga to jest zupełnie inny człowiek. To jest maszyna. To jest dziewczyna, która jest świetnie wykształcona, pewna siebie, która nie ma kompleksów a przy okazji jak wchodzi gdziekolwiek, to każdy będzie na nią patrzył- porównywał Marcin Tyszka.

Kilka dni temu, Marcin Tyszka zarzucił Papierskiej, że została wygrała program z litości. Po zwycięstwie laureatki drugiej edycji, juror przyznał, że „ po raz pierwszy wygrała uroda, historia była mniej ważna”.

Zgadzacie się opinią fotografa?

Reklama