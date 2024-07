Kiedy dwa miesiące temu na rynku ukazał się pierwszy singiel Dżagi nagrany w duecie z Dodą, można się było spodziewać, że zdobędzie on sporą popularność. Piosenka "Twa energia" całkiem nieźle radzi sobie na YouTube - ma już prawie pół miliona wyświetleń. Jej sukces skłonił oficjalnego sobowtóra Dody, Dżagę do dalszych kroków na muzycznej scenie.

Reklama

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Dżaga już we wrześniu wchodzi do studia, by nagrać cały album! W rozmowie z naszym dziennikarzem Dżaga zdradził w jakim klimacie będzie jego płyta i kiedy zaprezentuje efekty swojej pracy:

- Będzie to krążek rockowo-elektroniczny. Singiel zwiastujący płytę pojawi się na koniec wakacji, w ostatnim tygodniu sierpnia.

Reklama

Według informacji jakie udało nam się uzyskać, Mariusz Ząbkowski - Dżaga negocjuje kontrakt z jedną z czołowych wytwórni płytowych. Ale nie ma się czemu dziwić. Dżaga jako sobowtór Dody, ma również cząstkę jej charakteru, dlatego można być pewnym, że wszystko co zaplanuje wykona perfekcyjnie i będzie to coś z ogromnym powerem. Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. Pytanie tylko, czy Polska jest na Dżagę gotowa?