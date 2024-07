Telewizja Polska przez całą niedzielę unikała tematu WOŚP. W głównym wydaniu "Wiadomości" tematowi poświęcono tylko 16 sekund, suchym zdaniem wspominając temat zbiórki pieniędzy. W TVP Info podobnie omijano niezręczny temat. W programie "Minęła 20" prowadzący spóźnienie swoich gości do studia chciał wytłumaczyć śnieżycą i ślizgawicą na drodze. Wtedy w słowo wszedł mu Bartosz Węglarczyk, który wyjaśnił, że spóźnił się z powodu tłumów na ulicach, które to tłumy zmierzają na finał WOŚP. Jak to wyglądało?

Węglarczyk wspomniał o WOŚP w TVP Info

- Mamy problemy, bo mało śniegu w Warszawie spadło, ale jak to po opadach bywa w Warszawie jest ślizgawica. I tworzą się gigantyczne korki. - Ja jechałem przez centrum 50 minut, ponieważ nieprawdopodobna liczba ludzi idzie pod Pałac Kultury na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Przecież to nie jest dlatego, że jest ślisko, tylko dlatego że jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Tak przy okazji - dodał prowadzący.

Telewizja do tego stopnia nie chciała wspominać o finale WOŚP, że w jednym z materiałów "Wiadomości zapisklowała serduszko na kurtce jednego z rozmówców. Głównym patronem 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była stacja TVN. Do tej pory zebrano ponad 62 miliony złotych.

Bartosz Węglarczyk jest teraz dziennikarzem Onet.pl.

15 stycznia odbył się 25. finał WOŚP. Bez pomocy TVP udało się zebrać rekordową liczbę ponad 62 milionów złotych. I ta liczba nadal rośnie.

Edipresse razem z portalem Polki.pl zebrało w swoim sztabie 120 tys. zł! Naszymi wolontariuszkami były Kasia Zielińska, Anna Dereszowska, Edyta Herbuś.

