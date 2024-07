Donald Tusk kończy dzisiaj 60 lat i obchodzi je między innymi na boisku. W sobotę w południe rozgrywał towarzyski mecz w Sopocie, a do drużyny zaprosił kolegów ze spółdzielni prac wysokościowych "Świetlik", w której pracował w latach 80. Dostał koszulkę swojej ulubionej Lechii Gdańsk, ale zamiast numeru zawodnika na plecach napisano "27:1", co nawiązuje do głosowania w Radzie Europejskiej w sprawie jego reelekcji. Było "Sto lat!" i urodzinowe podrzucanie.

Reklama

Co jeszcze się działo? Zobacz materiał wideo z Donaldem Tuskiem!

Zobacz też: WOŚP: Zdjęcie Agaty Dudy wylicytowane za 200 tys., a dzień z Donaldem Tuskiem... jeszcze drożej! To prawdziwy rekord!

Zobacz także

Reklama

Donald Tusk "harata w gałę" w 60. urodziny