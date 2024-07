Dziekie zwierzęta, gady i płazy nadal są na topie, a ekstrawagancja jest wciąż w cenie. Aby jednak odróżnić swoje stylizacje od tych z poprzednich sezonów warto zwrócić uwagę przede wszystkim na leoparda i pytona. To one najczęściej pojawiają się na listach tendencji, tym razem jesiennych. Niektórych dziwi, że moytywy zwierzęce trzymają wciąż silną pozycję w modzie, ale tak samo jak futra pozostaną z nami jeszcze przez dłuższy czas.

Gucci, Dolce&Gabanna i Chloe należą chyba do najzagorzalszych fanów tych wzorów i niezmiennie uwzględniają je w swoich kolekcjach. Lady Gaga zaś należy do najwierniejszych ambasadorek motywu pytona, a jej żółta wersja wężowej skórki robi furorę, czy i Wam przypadły do gustu te dzikie zwierzęta?





kolaż od lewej: spodnie ZARA 199zł, sukienka Dan Hen 269zł, pasek Top Shop 49,90zł, torba ZARA 329zł, oksfordki River Island 249zł, Koturny Top Shop 329zł, bransoletka Top Shop 12,90zł. W tekście: pasek ZARA 49,90zł, bluzka Mango

JM