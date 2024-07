Transparent z wypchanym lisem nieśli uczestnicy marsz Wolności i Solidarności. Zorganizowano go w 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Warszawie i by poprzeć politykę rządu. Na transparencie z wypchanym lisem widniał podpis "Tomasz na żywo". To jasna aluzja do znanego dziennikarza Tomasza Lisa, który wkrótce prawdopodobnie straci pracę w Telewizji Publicznej. Jego kontrakt przewiduje współpracę jedynie do końca stycznia 2016 roku.

Jak zareagował na transparent sam Tomasz Lis? Na Twitterze napisał

Na marszu PiS-u zabity lis i transparent - Tomasz na żywo. Ot, lepszy sort Polaków.

Cały weekend stał pod znakiem manifestacji. W sobotę odbył się marsz "Obywatele dla demokracji", na którym był obecny Tomasz Lis wraz z córką Igą. Manifestanci chcieli pokazać, że nie godzą się z polityką rządu i prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii Trybunału Konstytucyjnego.

