Wszystko wskazuje na to, że Tori Spelling i Dean McDermott zażegnali już kryzys w swoim małżeństwie. Jeszcze kilka miesięcy związek pary wisiał na włosku. Wszystko przez zdrady męża gwiazdy kultowego serialu "Beverly Hills 90210" . Tori i Dean sami opowiedzieli o kłopotach w małżeństwie w swoim programie telewizyjnym.

Ostatnio Tori i Dean w towarzystwie swoich dzieci pojawili się na premierze filmu " Inside Out". Razem wyglądali na bardzo szczęśliwych i zakochanych. Celebryci wybrali również pasujące do siebie stylizacje. Mąż aktorki założył buty w tym samym kolorze co jej szorty. Zobaczcie jak prezentowali się na czerwonym dywanie:

