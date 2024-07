Grycanki zniknęły z salonów i już nie widujemy ich na branżowych imprezach, ale celebrytki i tak nie pozwalają o sobie zapomnieć. Brak obecności w mediach nie oznacza też, że przestały nagle prowadzić luksusowe życie, którym bardzo lubiły się chwalić. Wręcz przeciwnie - obserwując publikacje na Instagramie Marty i jej córek mamy wrażenie, że nigdy nie wiodło im się lepiej. Przypomnijmy: Grycanka pochwaliła się diamentem za 3 miliony dolarów?!

To właśnie Wiktoria prowadzi na swoim profilu mini-blog, na którym regularnie publikuje zdjęcia stylizacji i to takich, których mogłyby jej pozazdrościć najpopularniejsze blogerki. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - Grycanka za każdym niemal razem chwali się nowymi nabytkami, które kosztują naprawdę duże pieniądze. Ostatnio wrzuciła zdjęcie z kopertówką Chanel inspirowaną klockami Lego, a jej wartość to około 35 tysięcy złotych! Podobny model na polskich salonach lansowała Doda, a za granicą m.in. Rihanna, Rita Ora czy Katy Perry. Zobacz: Doda w koszuli z sieciówki i drogą torebką Chanel

Tak swój najnowszy nabytek Grycanka zestawiła z kurteczką z kolekcji Versace dla H&M. Podobają wam się jej stylizacje?

