Dziennikarka Maria Szabłowska i reżyser Janusz Zaorski wykazali się największą wiedzą filmową i zostali finalistami "Wielkiego Testu o Polskim Filmie". Ale oprócz nich w teście wzięli udział: aktorzy, reżyserzy, filmowcy, dziennikarze, politycy i sportowcy. A wśród nich Grażyna Torbicka.

Jedna z najpiękniejszych i najlepiej ubranych Polek tym razem również nie zawiodła. Grażyna Torbicka na teście zjawiła się w eleganckim białym komplecie.

Anna Głogowska wybrała bardziej wygodny strój. Wysokie kozaki, wąskie spodnie i koszula. Look jakich miliony. Beata Pawlikowska, która z modą ma nie wiele wspólnego ma bardzo spójny wizerunek. Od lat stawia na klasykę z etnicznymi wstawkami. W tym przypadku wielki plus za pokazie zgrabnych nóg! Olga Bołądź wybrała casualowy look, w którym dajemy najbardziej pdobała nam się skórzana kurteczka i kopertówka. Nie możemy również zapomnieć o białym topie - to kolejny z grupy must-haves.

