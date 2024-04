W każdym sezonie "Hotelu Paradise" uczestnicy muszą wziąć udział w teście o wiedzy ogólnej. Uczestniczki 8. edycji show nie ukrywały, że właśnie tego boją się najbardziej. Klaudia El Dursi zadawała im pytania matematyczne czy związane z historią. Niektóre z odpowiedzi naprawdę szokują!

Uczestniczki "Hotelu Paradise" poległy na teście wiedzy

W odcinkach miłosnego hitu TVN7 zaczyna się coraz więcej dziać. Uczestnicy show ponownie musieli zmierzyć się serią anonimowych pytań i to właśnie Natalia z "Hotelu Paradise" została najbardziej zaatakowana na Pandorze — a to wszystko przez to, że zdaniem uczestników najbardziej wtrąca się w sprawy innych par.

Tuż przed Rajskim Rozdaniem uczestniczki musiały również zmierzyć się z testem wiedzy, a ich partnerzy musieli zgadnąć, ile poprawnych odpowiedzi uda im się udzielić. Niektóre z odpowiedzi zszokowały samą Klaudię El Dursi!

Uczestniczki "Hotelu Paradise" nie ukrywały, że to właśnie tego zadania obawiają się najbardziej. Choć niektóre z pytań mogły się wydawać banalnie proste, to jednak odpowiedzi niektórych z pań nieźle rozbawiły ich partnerów. Sami sprawdźcie, jak brzmiały pytania:

Jak się nazywał ostatni król Polski? — zapytała Klaudia El Dursi.

Ten z pieniążka — odpowiedziała Ada.

Który, trochę tych pieniążków mamy — dopytała prowadząca.

Padały również takie odpowiedzi jak Kazimierz Wielki czy Bolesław Chrobry i niestety żadnej z uczestniczek nie udało się odpowiedzieć na to pytanie prawidłowo. Jedno z kolejnych zagadnień dotyczyło drugiej wojny światowej. Większość dziewczyn odpowiedziała poprawnie, ale padały również zaskakujące stwierdzenia:

Dokładna data rozpoczęcia II wojny światowej? — zapytała Klaudia El Dursi.

13 września 80 (1980 - przyp. red.) — odpowiedziała Ada.

Suma stopni kątów w trójkącie? — zapytała prowadząca.

Nie wiem, 50 — powiedziała Ada.

W teście wiedzy najgorzej poszło Adzie i Agnieszce, które otrzymały zaledwie 9 punktów, natomiast najlepiej wypadła Ola, która zdobyła 13 punktów. Jeżeli chodzi o panów, to właśnie Michałowi udało się najbliżej oszacować liczbę poprawnych odpowiedzi u dziewczyn. Oczywiście Ola i Michał dzięki swojej wygranej otrzymali wyjątkowy przywilej — musieli podać dwie osoby, które nie mogą połączyć się ze sobą na Rajskim Rozdaniu. Myślicie, że ich decyzja może namieszać?

