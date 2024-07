Wczoraj finalistki polskiej edycji Top Model: Michalina Manios, Anna Bałon oraz Paulina Papierska wzięły udział w niecodziennej sesji. Sesja odbyła się w warszawskim metrze. Dziewczyny pozowały zarówno w wagonach metra jak i na peronach budząc zainteresowanie podróżnych.

Podczas podróży modelki zaprezentowały trzy style, którymi charakteryzuje się nowa kolekcja marki New Look: etniczny Out of Africa, wielkomiejski i militarny Dessert Trek oraz pastelowy Coney Island. Zobacz efekty sesji w naszej galerii poniżej.

