Jesienią na antenie Polsatu zobaczymy nową, piąta już edycję kulinarnego show "Top Chef". Producenci co sezon zaskakują nas nie tylko zadaniami dla uczestników, ale i doborem gości specjalnych. Zobacz: "Top Chef 4" z gwiazdami: Łozo, Pakosińska, Bohosiewcz i wiele innych [WIDEO]

Trwają już przygotowania do kolejnego sezonu. I tym razem w show pojawi się mnóstwo gwiazd - m.in. cała rodzina Królikowskich, Liber, Rafał Brzozowski oraz... Adam Kraśko! Jak zapowiada Polsat najpopularniejszy rolnik w Polsce sprawdzi u kucharzy znajomość… chirurgii drobiu! Co to jest? Musicie zobaczy sami... Okazuje się, że celebryta ma mnóstwo asów w rękawie. Skakał już do wody, śpiewał, będzie uczył gotować. Aż boimy się pomyśleć, co szykuje na przyszły sezon...

Premiera 5. sezonu "Top Chef” już 9. września w środę, o godzinie 20.35. W jury zobaczymy znowu Ewę Wachowicz, Wojciecha Amaro, Grzegorza Łapanowskiego i Macieja Nowaka.

