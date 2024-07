Tomek Oświeciński opowiedział o swojej roli w "M jak miłość"! Aktor w ostatnim czasie dał się poznać szerszej publiczności w programie "Agent", z którego odpadł. Widzowie, którzy go polubili mogą go jednak dalej oglądać w najpopularniejszym polskim serialu na antenie TVP2 - M jak Miłość. Kogo gra tam Tomek Oświeciński? Serialowy Andrzejek to sportowiec, który wygląda na groźnego, ale tak naprawdę jest bardzo ciepłym człowiekiem o dużym sercu. Jego bohater jest mocno zakochany w Marzence, dla której zrobi wszystko, dlatego widzowie go tak pokochali! Tomek Oświeciński jest zaprzeczeniem stereotypów o mięśniakach! Swojej siły używa tylko w obronie przyjaciół i ukochanej. Co powiedział przed kamerą Party.pl o swojej roli aktor?

Bardzo się cieszę, że dostałem szansę grać w serialu "M jak Miłość", bo zawsze gram gangstera, gościa, który porywa, zabija strzela. A mój bohater z "M jak Miłość" jest przeciwieństwem tego. Fajnie, że dałem się poznać jako osoba, która może zagrać gangstera, ale chciałam obalić stereotyp, że mogę zagrać tylko to. Mogę zagrać miłego, sympatycznego gościa, który ma dziewczynę i jest zakochany, a nawet jest takim pantoflarzem. Mi to nie przeszkadza.

Co jeszcze powiedział Tomek Oświeciński? Posłuchajcie!

