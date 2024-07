To wspaniała nowina! Tomasz Schuchardt (30 l.) i Kamila Kuboth (30 l.) zostali rodzicami! Serialowy Eugeniusz Bodo razem z ukochaną żoną mają prawdziwy powód do radości - powitali na świecie ich pierwsze dziecko - to chłopczyk!

Tomkowi urodził się syn. Oboje z żoną Kamilą są przeszczęśliwi - powiedziała w rozmowie z "Na Żywo" znajoma aktorskiej pary.

Historia miłości Tomasza i Kamili. Jak się poznali?

Tomasz i Kamila poznali się w krakowskiej szkole teatralnej. Ślub wzięli w 2015 roku po siedmiu latach znajomości. Tomasz zawsze chciał mieć dzieci. Mówił o tym często w wywiadach.

Zawsze chciałem mieć dzieci, ale wtedy, gdy temu dziecku będę mógł zapewnić chociażby dom i możliwość rozwoju – mówił aktor. – Na szczęście wszystko jest na dobrej drodze. Jestem z wielodzietnej rodziny, więc to naturalna rzecz. Powoli marzę o dziecku – dodawał Tomasz. - Udało się nam wziąć kredyt i kupiliśmy pierwsze w życiu mieszkanie. Teraz mamy własne 50 metrów - wyznał aktor w rozmowie z magazynem „Show".

My jeszcze raz szczerze gratulujemy Tomaszowi i Kamili!

