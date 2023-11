Tomasz Lis wydał książkę! Jego autobiografia pt. "Historia prywatna" dotyka wiele wątków z jego życia, jednak ten najbardziej interesujący dotyczy oczywiście jego życia z Kingą Rusin i narodzin ich córek: Igi i Poli. W książce pojawiają się zapiski od 1989 roku. Jak Lis wspomina tamte chwile?

15 listopada 1996 roku urodziła się Pola. Praca z dnia na dzień stała się zdecydowanie mniej istotna. (...) Rutynowo wstawałem o 6.00, bo europejski korespondent w Ameryce tak wstaje, żeby nadgonić różnicę czasu z Europą, ale ponieważ niewiele ode mnie chciano, o jakiejś 12.00, czyli 18.00 czasu warszawskiego byłem wolny. Tym razem cudownie. Właściwie codziennie można było iść w środku dnia na wielogodzinny spacer z dzieckiem. Być z nią od rana dosłownie do nocy, bo wieczorem kładłem się na kanapie z Polą obok siebie i przy ściszonym dźwięku oglądałem mecze NBA. Może to wtedy przez jakąś dziwną osmozę zaraziła się szaleńczą miłością do sportu, bo nigdy jej w tym kierunku nie indoktrynowałem.