Kinga Rusin i Tomasz Lis wzięli ślub w 1994 roku. Para doczekała się dwóch pięknych i mądrych córek: Poli i Igi. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu. Kinga Rusin i Tomasz Lis rozwiedli się w 2006 roku. Od tamtej pory ich relacje nie należały do najłatwiejszych. Sytuację pogarszał fakt, że rok później dziennikarz wziął ślub z przyjaciółką Kingi Rusin, która w dodatku była świadkową podczas ich ceremonii!

Kinga Rusin do tej pory unikała rozdrapywania starych ran. Ostatnio jednak postanowiła wrócić pamięcią do dnia swojego ślubu. Kinga Rusin w programie "Gwiazdy Cejrowskiego" opowiedziała między innymi o swojej "wyjątkowej" sukni ślubnej. Okazuje się, że dziennikarka poszła do ołtarza... w kreacji komunijnej!

- Nie miałam pieniędzy, żeby sobie kupować Bóg wie jaką sukienkę. Ona była z wypożyczalni sukien ślubnych, ale byłam strasznie chuda wtedy, że suknie ślubne były za duże - wspomina Kinga Rusin.

Kinga Rusin zdradziła także, jak wyglądała medialna otoczka wokół jej ślubu. To, co wyjawiła w rozmowie z Marcinem Cejrowskim, może być dla niektórych gwiazd szokiem. Szczególnie dla tych, które lubią robić wokół siebie szum...

- Materiał z naszego ślubu ukazał się w "Wiadomościach", które miały udział w rynku 99 procent. Nie było prasy kolorowej, nie było portali internetowych. Jedyną kolorową gazetą był tygodnik "Antena" - wylicza Kinga Rusin.

Przypomnijmy, że po wielu latach Kinga Rusin znalazła szczęście u boku przystojnego Marka Kujawy. Czy ten związek zakończy się ślubem?

Kinga Rusin i Tomasz Lis w dniu ślubu

Kinga Rusin jest teraz związana z Markiem Kujawą.