Nadal unikają rozgłosu, ale już się nie ukrywają. Iga Lis i Taco Hemingway są parą! Ostatnio wybrali się razem do Sopotu. Mieszkali w luksusowym hotelu nad samym morzem – przed południem chodzili do najmodniejszej wśród celebrytów restauracji White Marlin, a potem dojeżdżali do Gdyni na festiwal Open’er. Gdy swój koncert dawał Taco, Iga czekała na niego niedaleko sceny. Wkrótce córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa pojedzie studiować do Londynu.

