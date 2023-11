Iga Lis to niespełna 18-letnia córka dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Nastolatka, która niedawno bawiła się na balu studniówkowym, a już za kilka miesięcy zmierzy się z egzaminem dojrzałości, ma już na swoim koncie debiut w show-biznesie. Iga Lis poważnie myśli o swojej przyszłości i - podobnie jak jej starsza siostra Pola - planuje studia za granicą. Jednocześnie Iga Lis realizuje się jako modelka. Po raz pierwszy nastolatka wyznała, na kim się wzoruje. Okazuje się, że autorytetem jest dla niej nie kto inny, jak własna mama!

Zobacz też: Olśniewająca Iga Lis na studniówce! Towarzyszyła jej cała rodzina: "Mina taty mówi, że..."

Iga Lis pojawiła się na okładce nowego wydania magazynu "Glamour". Udzieliła też obszernego wywiadu, w którym wyznała, że największą motywacją jest dla niej Kinga Rusin.

- Staram się na nikim nie wzorować, ale jeśli miałabym wskazać osobę, którą podziwiam, to na pewno byłaby to moja mama. W Polsce jest oczywiście mnóstwo kobiet, których cechy są godne podziwu i naśladowania, ale moim zdaniem żadna inna nie ma wszystkiego „w pakiecie” (śmiech). Moja mama jest dla mnie przykładem nowoczesnej kobiety: inteligentna, pracowita, odważna, pewna siebie, tolerancyjna, o otwartym umyśle. Odkąd pamiętam, wbijała mi do głowy, że kobieta musi być wykształcona, mieć własne pasje, być niezależna finansowo i aktywna społecznie - zdradziła Iga Lis.