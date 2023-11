Patrząc na nią aż trudno uwierzyć, że w tym roku obchodzi 25. lecie kariery telewizyjnej. Kinga Rusin wygląda olśniewającą, a w wywiadzie udzielonym dla magazynu „Flesz" zdradza swój sekret.

Genetycznie mam urodę dziecka, więc moja twarz tracąc dziecięce rysy zyskuje te kobiece. Fajnie jest to obserwować porównując stare zdjęcia. Najważniejsze jest jednak to, że czuję się spełniona. Można się wystroić i zoperować, ale jeśli nie mamy partnera, przyjaciół, ciekawej pracy, człowiek jest zatopiony w nieszczęściu. Po mnie widać, że jestem zadowolona z życia - mówi w wywiadzie Kinga Rusin.

Dziennikarka przyznaje się, że po odchowaniu dzieci ma więcej czasu dla siebie. Również jej związek z partnerem Markiem Kujawą kwitnie! Są parą od ośmiu lat. Wszyscy ich często pytają, kiedy ślub?

Co to za obsesja z tym ślubem?! Nie rozumiem tego. Już miałam jeden ślub. Czy to coś zmieniło na lepsze, zadecydowało o moim szczęściu? Nie. Nad drugim ślubem w ogóle się nie zastanawiam. Mam mnóstwo innych rzeczy do zrobienia - mówi we „Fleszu" Kinga Rusin.