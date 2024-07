1 z 6

Tomasz Karolak z rodziną przyłapany przez fotoreporterów! To pierwsze zdjęcia aktora i jego narzeczonej, wykonane po głośnych zaręczynach pary, do których doszło w Teatrze IMKA. Zakochani wybrali się na spacer razem ze swoją córką Leną. Oboje postawili na luźne, codzienne stylizacje i trzeba przyznać, że świetnie się prezentowali. Viola Kołakowska postawiła na długą sukienkę w kwiaty w modnym stylu boho. Wszyscy wyglądali na bardzo zadowolonych. Tylko spójrzcie na tę rodzinkę! My już nie możemy doczekać się ich ślubu! Tomasz Karolak to dobry materiał na męża? ;)



