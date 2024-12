Tomasz Jakubiak pojawił się w "Dzień Dobry TVN", nagrywając materiał jeszcze z przed wylotu do Izraela. Dotychczas nie mówił dokładnie, z jakim nowotworem się zmaga, jednak teraz postanowił powiedzieć całą prawdę!

Tomasz Jakubiak obecnie przebywa w szpitalu w Izraelu, gdzie lekarze prowadzą zaawansowane leczenie. Izraelscy specjaliści korzystają z nowoczesnych metod, które mają pomóc w zahamowaniu rozwoju choroby. Mimo trudnej sytuacji, kucharz podkreśla, że pozostaje pełen nadziei i gotowości do walki. Zanim jednak wyleciał do Izraela zdążył nagrać materiał wideo, w którym wyjawił, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Nagranie było puszczone podczas sobotniego wydania śniadaniówki "Dzień Dobry TVN".

Jeżeli chodzi o sam stan zdrowia, o czym tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze nigdy, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy

Okazuje się, że po raz pierwszy Tomasz Jakubiak zdecydował się na odważny krok i wyjawił, z jakim nowotworem się zmaga. Okazuje się, że kucharz ma raka jelita oraz dwunastnicy! Nowotwór zaatakował niemalże cały jego organizm, a do Izraela wyjechał, aby iść w kierunku leczenia tej odmiany. Jakiś czas temu relacjonował na bieżąco swój pobyt w szpitalu. Wówczas był bardzo zadowolony z opieki medycznej i warunków, jakie zastał na miejscu.

Po całym dniu spędzonym w izraelskim szpitalu stwierdzam, że przeniosłem się zupełnie w jakiś kosmos totalny. Tutaj opieka wygląda stanowczo inaczej. Ja mam swój pokoik, w którym jestem leczony. Moja rodzina mieszka dwa piętra wyżej w hotelu, więc na noc mogę spokojnie do nich chodzić. Też ze mną przebywają w ciągu dnia, całkiem sporo czasu. Wszystko jest fajnie poukładane. Przeszedłem już dzisiaj pierwsze badania, czekam na kolejne plus na wyniki, no i zobaczymy, co będzie się działo

- mówił do swoich fanów na Instagramie.