Tomasz Jacyków był jedną z gwiazd, które podczas noworocznego obiadu Bogny Sworowskiej, spotkały się z dziećmi z domów dziecka, by cierpliwie pozować do zdjęć, podpisywać autografy i odpowiadać na ich liczne pytania. W rozmowie z Party.pl, stylista przyznał jednak, że na co dzień raczej nie przepada za dziećmi. Dlaczego?

Mam świadomość tego jaki jestem. Jestem nieobliczalny, bywam wulgarny, niektórzy mówią, że obsceniczny, a dzieciom trzeba dawać dobry przykład. I nie lubię być ograniczany. W związku z tym, prowadząc takie życie jakie prowadzę, żyjąc, wyglądając tak jak wyglądam, mając ten rodzaj nonszalancji w sobie jaki mam, uważam, że im dalej jestem od dzieci i dzieci ode mnie, tym lepiej.

Co podczas spotkania z dziećmi najbardziej zaskoczyło Tomasza Jacykowa? Posłuchajcie!

Tomasz Jacyków na noworocznym obiedzie z dziećmi z domów dziecka