Anna Lewandowska przechodzi na dietę SIRT. To dzięki niej Adele schudła 40 kilogramów!

O przemianie Adele spokojnie można powiedzieć, że to metamorfoza roku. Po tym, jak jej zdjęcia po schudnięciu prawie 50 kg pojawiły się w sieci, mówił o niej cały świat. Trenerka gwiazdy zdradziła, że ta stosowała dietę sirtfood, jednak okazuje się, że to nie sama dieta była dla Adele zapalnikiem do tego, aby zawalczyć o siebie. Wokalistka zdradziła właśnie sekret swojej metamorfozy. Nie uwierzycie w to, jakie to proste! Zobacz także: Dieta sirtfood. To na niej Adele schudła ponad 40 kilogramów! Jak Adele schudła? Nie chodzi o dietę sirtfood Adele stała się wzorem do naśladowania dla wszystkich tych, którzy marzą o metamorfozie. Piosenkarka wycofała się z show biznesu, a jednocześnie pracowała nad swoją przemianą. Kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia szczuplejszej o prawie 50 kg Adele, świat oszalał. Spektakularną metamorfozę gwiazdy przypisuje się diecie sirtfood oraz wyczerpującym treningom z trenerem personalnym. Piosenkarka zdradziła jednak kolejny tajnik swojej nowej sylwetki i nie ma to nic wspólnego z dietą ani wysiłkiem fizycznym. Chodzi o książkę. Adele opublikowała w mediach społecznościowych post na temat książki, która odmieniła jej życie. Chodzi o pozycję pt. "Untamed. Stop pleasing, start living" autorstwa Gennona Doyle'a: Ta książka wstrząśnie Twoim umysłem i sprawi, że Twoja dusza zacznie krzyczeć. Po jej przeczytaniu jestem gotowa na nową siebie jak nigdy wcześniej! To tak, jakbym po raz pierwszy wleciała w swoje ciało. Uff! Każdy, kto ma jakąkolwiek zdolność, by naprawdę odpuścić i poddać się jakiemukolwiek pragnieniu i utrzymaniu się na całe życie - niech to zrobi. Przeczytaj to. Żyj tym. Poćwicz to. Jest nas dużo! Ale ma nas być dużo! "Dobre życie to ciężkie życie!" Przeczytaj tę książkę i miej pod ręką...