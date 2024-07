Tomasz Barański marzy o dzieciach! Takie życzenia od najbliższych chciał usłyszeć w te święta! Oczywiście oprócz zdrowia, które po walce z nowotworem jest dla niego bardzo ważne. Ale skryte marzenie jest jedno - chciałby wkrótce zostać tatą!

Żebym nie musiał się martwić o zdrowie. Coraz częściej też myślę o rodzinie, o dzieciach. Jak mi się urodzi dziewczynka, to zwariuję ze szczęścia. Czuję, że ulegnę jej we wszystkim, że to ona będzie miała nade mną władzę. I już nie mogę się doczekać tego uczucia! - powiedział magazynowi "Party" Tomasz Barański.