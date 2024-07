W mediach już od kilku dni jednym z najgorętszych tematów jest afera z udziałem Michała Witkowskiego. Pisarz i bloger, który słynie ze swoich kontrowersyjnych stylizacji pojawił się na Fashion Weeku w Łodzi w kapeluszu na którym widniał symbol SS, nazistowskiej organizacji zbrojnej. Przebranie Witkowskiego skrytykowało wówczas wiele znanych osób takich jak: Korwin Piotrowska czy Karolina Malinowska.

Okazuje się również, że sprawą Witkowskiego zajęła się już prokuratura. Jak donosi Radio Zet zostało wszczęte śledztwo sprawdzające, które ma zbadać, czy pisarz nie propagował treści faszystowskich.

Stylizację Witkowskiego i zamieszanie jakie wokół niego wybuchło skomentował również znany bloger Tobiasz Kujawa. Autor strony Freestyle Voguing przy okazji skrytykował Filipa Chajzera, który z kolei krytykował Witkowskiego.

- Uwielbiam takie sytuacje- telewizyjny błazen upomina cyrkowego blogera, który w końcu (przykro mi Michaśka, ale może to jest właśnie ten moment, przed którym tak długo się wzbraniałem) okrutnie obnażył bezmyślność i przypadkowość swoich stylizacji: "Kapelusz wraz z elementami stylizacji przygotowywał mi stylista, a otrzymałem go przed samym pokazem, tak też nie przyglądałem mu się zbyt wnikliwie". Serio Michał? Dla mnie to największy cios, bo dowodzi podwójnej ignorancji. Ten cały eksperyment, polemika, czy żart z zastanej sytuacji, nagle zblakł tak mocno, że już go nie widać. Sam powtarzasz, że w modzie nie bierzesz jeńców. Być może, idąc dalej tropem tych historycznych porównań, właśnie doczekałeś się "egzekucji". A skoro pan Chajzer rozwinął już swoje żagle na tej agresywnej fali edukacji, to może przy okazji niech zdzieli "w pusty łeb" swojego kolegę Tyszkę, który również odbiera przelewy od TVNu, a w programie o ogólnopolskim zasięgu komentuje projekty, dopatrując się w nich bezmyślnie inspiracji holokaustem, dając do zrozumienia, dając do zrozumienia, że jest to dla niego puste słowo. Karolina Korwin Piotrowska, Dorota Wróblewska, Karolina Malinowska, nazwałyście zachowanie Witkowskiego debilizmem, rzucałyście paragrafami, przywołałyście historię. Szkoda, że to takie wybiórcze działania, a w tych szczytnych standardach nadal funkcjonuje zjawisko równych i równiejszych - napisał na Facebooku.