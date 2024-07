Zosia Ślotała nie tylko dobrze się ubiera, ale i maluje. To już kolejny, nowatorski makijaż w jej wykonaniu, który przykuł naszą uwagę. Znana stylistka pojawiła się ostatnio na otwarciu pracowni autorskiej Lidii Kality w nowoczesnej stylizacji i make-upie.

Gwiazda pomalowała oczy w kolorze jaskrawej pomarańczy. Mocno wytuszowane rzęsy i perłowe wykończenie powiek sprawiło, że makijaż wyglądał bardzo ładnie i wdzięcznie. Zosia Ślotała uzupełnia swój look romantycznymi plecionkami we włosach. Ten kontrast sprawił, że cały look był jeszcze bardziej ciekawy.

