Gala finałowa konkursu THE LOOK OF THE YEAR 2016, najstarszego konkursu dla modelek w Polsce, w której wezmą udział wybrani finaliści, odbędzie się 2 września w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Modele i modelki na gali zaprezentują się w kolekcjach m.in. duetu Paprocki & Brzozowski czy Mariusza Przybylskiego.

Wyłoniona zostanie zarówno najlepsza modelka, jak i najlepszy model w Polsce! Zwycięzcy polskiej edycji będą reprezentować nasz kraj w światowym konkursie THE LOOK OF THE YEAR we Włoszech.

A w jury zasiądzie między innymi Renata Kaczoruk, która sama jest modelką, i to z własnego doświadczenia wie, co jest najważniejsze w tym zawodzie!

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii! Widzicie już swojego faworyta lub faworytkę?

