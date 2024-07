1 z 9

OGÓREK&LIMONKA, BIELENDA Krem matująco - normalizujący przeciw błyszczeniu skóry

Ulepszony krem matująco - normalizujący Ogórek & limonka to idealny kosmetyk w walce z błyszczącą skórą, pryszczami i zaskórnikami oraz przebarwieniami.

- idealni matuje skórę

- pochłania nadmiar sebum

- zwęża i zamyka pory

- zapobiega powstawaniu wyprysków

- łagodzi podrażnienia i zmiany trądzikowe

- przeciwdziała powstawaniu zmarszczek.

Efekt: idealnie matowa, gładka skóra, dobrze nawilżona i odżywiona. Pryszcze i przebarwienia zredukowane, pory skóry mniej widoczne.

NASZYM ZDANIEM:

Krem jest zamknięty w ładnym, klasycznym słoiczku. Po otwarciu uwodzi wspaniałym cytrusowym zapachem. Ma niezbyt lekką konsystencję, ale dość szybko się wchłania. Dobrze nawilża, nie wysusza cery. Wydajny. Przy codziennym używaniu rano i wieczorem powinien starczyć na 1,5 -2 miesiące. Z bardzo tłustą cerą może sobie nie poradzić, ale dla mieszanej będzie idealny – matuje na ok. 3-5 godzin. Ogromną zaletą kremu jest jego niska cena i to, że świetnie zgrywa się z podkładem. Krem przyczynia się również do walki z niedoskonałościami, bo miesiącu testowania widocznie zmniejszył ilość wyprysków.

Cena ok.: 16 zł