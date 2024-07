Ewa Wachowicz po raz trzeci otrzymała nominację do TeleKamer. Czy w tym roku sięgnie po wymarzoną statuetkę? To wszystko zależy od jej fanów, których zachęca do głosowania:

Reklama

Oczywiście jestem zaszczycona, że dostałam nominację, to moja trzecia już, liczę na głosy moich fanów, bo bez tego statuetki nie będzie - mówi nam gwiazda.

Jak głosować? Szczegóły tutaj.

Zobacz: Ewa Wachowicz stworzyła ciasto na cześć Maryli Rodowicz! Jak jej smakowało?

Zobacz także

Ewa Wachowicz nominowana do TeleKamer 2017!

Reklama