Za nami 16. edycja rozdania najbardziej komercyjnych w Polsce nagród telewizyjnych - TeleKamery 2013. Przez ponad dwa miesiące czytelnicy "Tele Tygodnia" wybierali swoich faworytów w aż 17-u kategoriach. W tym roku rozdano także Złote TeleKamery, czyli nagrody dla trzykrotnych laureatów plebiscytu w poprzednich latach w swojej kategorii.

Lista nagrodzonych może niektórych zaskoczyć. Smakiem wygranej obeszło się wiele gwiazd TVN-u, które wydawały się murowanymi kandydatami do zwycięstwa. TeleKamery w tym roku nie dostali m.in. Magda Gessler, Małgorzata Rozenek ("Perfekcyjna Pani Domu"), Małgorzata Kożuchowska i Krystian Wieczorek.

Ostatecznie nagrody powędrowały w ręce:

- Aktorka: Katarzyna Zielińska,

- Aktor: Marek Bukowski,

- Serial codzienny: "Na Wspólnej",

- Serial tygodniowy: "Czas honoru",

- Osobowość TV: Tadeusz Sznuk,

- Prezenter informacyjny: Krzysztof Ziemiec,

- Prezenter pogody: Agnieszka Cegielska,

- Komentator sportowy: Przemysław Babiarz,

- Program rozrywkowy/teleturniej: Kabaretowy Klub Dwójki,

- Juror: Robert Kozyra,

- Program interwencyjny: Magazyn Ekspress Reporterów,

- Kanał filmowy i serialowy: AXN

- Kanał popularnonaukowy i kulturalny: National Geographic,

- Kanał sportowy: Eurosport,

- Kanał dziecięcy: MiniMini+ za bajkę "Mała Peppa",

- Kanał informacyjny i biznesowy: TVN24 za program Moniki Olejnik "Kropka nad i",

- Kanał lifestyleowy: TV Puls.

Złote TeleKamery:

- Disney Channel,

- Piotr Adamczyk,

- TVN24,

- "Jaka to melodia?".

Na otwarcie gali i w trakcie przerwwystąpiła Ewa Farna. Gwiazda wykonała takie utwory: "Ewakuacja", "Show must go on", "Bez łez".

Laureatom gratulujemy! Przypomnijmy, że w poprzednich latach TeleKamery odnotowały aferę o nieuczciwe głosowanie na nominowanych. Przypomnijmy: Skandal! TVP kupowało głosy na TeleKamerach!

Gwiazdy na tegorocznej gali: