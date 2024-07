"Taniec z Gwiazdami" to to bezdyskusyjny hit tej wiosny. Każdy odcinek show gromadzi coraz miliony widzów, którzy z zaciekawieniem obserwują rywalizację gwiazd na parkiecie. Do tej pory najlepiej radziły sobie Joanna Moro i Aneta Zając, która w ostatnim odcinku jako pierwsza zdobyła maksymalny komplet punktów od jurorów. Przypomnijmy: Aneta Zając zaskoczyła wszystkich. Pavlović: Jestem zszokowana!

Dzisiejszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" również przyniósł widzom wiele emocji. Tematem przewodnim była miłość. Na początku wszystkie pary zaprezentowały się w pięknym walcu. Jako pierwszy indywidualnie fokstrota zatańczył Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor wypadł bardzo dobrze, zdobywając wysokie noty od jurorów. Ogniste tango zatańczyli Aneta Zając i Piotr Gruszka, zmysłową rumbą zachwycił wszystkich Jacek Rozenek. Kaludia Halejcio zaprezentowała zmysłowego walca. Rafał Brzozowski zatańczył cha chę, zaś Joanna Moro pasodoble. Gwiazdą muzyczną wieczoru była zaś Alicja Węgorzewska.

Punktacja jury:

Jacek i Magda: 37 pkt.

Joanna i Rafał: 37 pkt.

Dawid i Janja: 36 pkt.

Klaudia i Tomasz: 32 pkt.

Aneta i Stefano: 27 pkt.

Piotr i Nina: 25 pkt.

Rafał i Iza: 24 pkt.

Z programem, po zsumowaniu punktów jurorów i esemesów od widzów, musiał pożegnać się Rafał Brzozowski. Słuszny werdykt?

Gwiazdy w szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami":