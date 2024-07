1 z 8

Zuza Kołodziejczyk jeszcze w czasie trwania "Top Model" przedstawiła światu swoją siostrę bliźniaczkę, Tamarę. Dziewczyny są identyczne, a to właśnie Tamara motywowała siostrę do udziału w popularnym show. Była również jej pierwszym fotografem. W weekend Tamara towarzyszyła Zuzie w Dzień Dobry TVN, a paparazzi zgromadzeni przed studiem mieli nie lada zagwozdkę - która to która? My zaś zastanawiamy się, czy wspólne wypady do telewizji to początek medialnej kariery Tamary...

Tak Zuza i Tamara prezentowały się w drodze do studia Dzień Dobry TVN: