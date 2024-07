W warszawskich loftach Woronicza Qbik by Ghelamco zaprezentowano dwa apartamenty pokazowe zaprojektowane przez jednego z najsłynniejszych polskich projektantów - Macieja Zienia. To kolejne jego przedsięwzięcie pod marką Zień Home. W efekcie powstały dwa niezwykłe wnętrza. Każde inspirowane innym miejscem. Jedno o nazwie Manhattan i drugie o nazwie Oslo. Różnią się w zasadzie wszystkim, ale w obydwu widać ogromne zaangażowanie, dbałość o najmniejsze detale i znakomity gust. Co ciekawe każdy mebel w tych wnętrzach również został zaprojektowany przez Zienia i wykonany na specjalne zamówienie przez najlepszych fachowców. Fleszstyle.pl miało przyjemność patronować temu wydarzeniu. Nasza ekipa wideo specjalnie dla Was przygotowała filmy z obydwu wnętrz:

Apartament Oslo

Apartament Manhattan

Nic dziwnego więc, że na wydarzeniu pojawiło się całe mnóstwo gwiazd, które chciały zobaczyć jak projektant po raz kolejny poradził sobie w roli architekta wnętrz. Zobaczcie kto przyszedł:



