Do dziś wielu fanów nie może pogodzić się z nagłym odejściem Marzeny Kipiel-Sztuki. Aktorka zmarła tak nagle, pozostawiając po sobie ogromny ból i niezrozumienie. Dziś natomiast odbyło się jej ostatnie pożegnanie, które zgromadziło prawdziwe tłumy... nie tylko sympatyków, ale i osób z branży. Chwilę po ceremonii widok grobu wyciskał łzy.

Tak wygląda grób Marzeny Kipiel-Sztuki

9 czerwca jak grom na media spadła wiadomość o nagłej śmierci 58-letniej Marzeny Kipiel-Sztuki, znanej przede wszystkim z roli Halinki w "Świecie według Kiepskich". Jako pierwsza smutną informację podała jej koleżanka z planu, wyjaśniając, że ta odeszła po długiej walce z chorobą. Dziś z kolei, 13 czerwca, odbyło się ostatnie pożegnanie gwiazdy.

Uroczystość odbyła się w Legnicy i zgodnie z ostatnią wolę aktorki, żałobnicy ubrali się na kolorowo. Choć ta nie chciała, by jej bliscy się smucili, panował ogromny żal, a zahamowanie łez wydawało się wręcz niemożliwe. We wzruszających słowach Kipiel-Sztukę pożegnała Renata Pałys, wspominając ich wieloletnią przyjaźń. Następnie żałobnicy wypuścili w niebo balony ku pamięci gwiazdy.

Ceremonia zgromadziła prawdziwe tłumy bliskich oraz fanów, a podczas niej usłyszeliśmy również przejmującą przemowę przyjaciela aktorki - Dawida.

Taka była Marzena - gotowa porzucić nawet obowiązki zawodowe, żeby działać na rzecz innych. ''Działaj zawsze przyzwoicie i bądź przyzwoity'' - te słowa Marzenki zostaną ze mną na zawsze. Do zobaczenia Marzenko, do następnego odcinka

Po wszystkim urna z prochami została złożona do grobu na lokalnym cmentarzu. Jego widok już po chwili poruszał do łez. Zasypała go tak ogromna ilość wieńców, kwiatów oraz zniczy, że był wręcz niewidoczny. To tylko pokazuje, jak ważna dla wszystkich zgromadzonych była Marzena Kipiel-Sztuka.

