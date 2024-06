Marzena Kipiel-Sztuka zmarła 9 czerwca 2024 roku w Hospicjum w Wałbrzychu. Dziś w Legnicy odbywa się pogrzeb uwielbianej Halinki ze "Świata według Kiepskich". Jest to ceremonia świecka, którą zorganizowała Renata Pałys, przyjaciółka aktorki z serialu wraz z Hospicjum. Podczas ostatniego pożegnania spełniono ostatnie marzenia Marzeny Kipiel-Sztuki. Zdjęcia z ceremonii poruszają do łez.

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki

Pogrzeb Marzeny Kipiel Sztuki odbywa się w Kaplicy Cmentarnej na głównym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy. Serialowa Halinka Kiepska ze "Świata według Kiepskich" spocznie obok rodziców, Adama i Ireny. Aktorka ostatnie miesiące swojego życia spędziła w Hospicjum. Zaplanowała także, jak chciałaby aby wyglądał jej pogrzeb. Żałobnicy spełnili te marzenia. Marzena Kipiel-Sztuka chciała by na jej pogrzeb przyszli ubrani w kolory. Nie chciała też wieńców, poprosiła o kwiaty oraz o wpłaty na Hospicjum w Wałbrzychu, które otoczyło ją opieką w ostatnich miesiącach życia. W dniu jej pogrzebu pojawili się także wolontariusze z puszkami, do których można było wpłacać datki. Wybrała także muzykę, a dokładnie "Embraceable You" Gershwina.

To bardzo smutny dzień. Jednak Marzena Kipiel-Sztuka nie chciałaby, aby takie było jej pożegnanie. Goście uszanowali jej wolę i zrezygnowali z czerni. Urnę, w której spoczęły jej prochy otaczały kolorowe balony. Widok z kaplicy ściska za serce.

Na zdjęciu, które zostało postawione tuż obok urny, żałobnicy zobaczyli uśmiechniętą Marzenę Kipiel-Sztukę, właśnie taką ją zapamiętają. Pełną optymizmu i zarażającą uśmiechem, chociaż życie nie było dla niej łaskawe. Serialowa Halinka Kiepska zmarła po ciężkiej chorobie. Miała tylko 58 lat.

