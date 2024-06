Dziś w Legnicy odbył się pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Nie chciała by jej bliscy się smucili. Poprosiła, by na uroczystość ubrali się w kolory. Spełnili jej ostatnie marzenie, a przy jej urnie zawisło mnóstwo kolorowych balonów. Podczas uroczystości we wzruszających słowach Marzenę Kipiel-Sztukę wspominali bliscy:

To ona jako pierwsza dojrzała w niej talent aktorski.

Na pogrzebie Marzeny Kipiel-Sztuki zjawił się tłum żałobników. Serialową Halinkę Kiepską ze "Świata według Kiepskich" wspominała Renata Pałys. Aktorka spędziła z nią ostatnie chwile życia. Podczas ceremonii głos zabrali również bliscy z otoczenia Marzeny Kipiel-Sztuki. Poruszające słowa padły z ust Bogusi Słomczyńskiej, pierwszej nauczycielki języka polskiego aktorki:

Trudno, bardzo trudno. Mam tak jak 9 czerwca, ściśnięte gardło. Czyż można zapomnieć o tobie Marzenko? Rok 1980, 1. Lekcja języka polskiego. Moją uwagę zwróciła śliczna blondyneczka, to była ona. Wiedziałam, że zaproponuje jej uczestnictwo w zajęciach teatralnych. Marzenka po latach mówiła ''budowlanka'' to rockowa szkoła, ta szkoła nie niszczyła, a rozwijała osobowość.

Łamiącym się głosem wspominała Marzenę Kipiel-Sztukę:

Marzenka wagarowała, można było ją spotkać w pustych pomieszczeniach. Co robiła? Pisała, recytowała, rozwijała swoje zainteresowania. Miała zdolności przywódcze, to była dziewczyna z inicjatywą.

Pomiędzy przemówieniami żałobnicy słuchali piosenek Marzeny Kipiel-Sztuki. Niedawno Skiba wspominał, że mało kto wiedział, że była wokalistką jazzową. Na koniec głos zabrał Dawid, przyjaciel Marzeny Kipiel-Sztuki z Legnicy. Opowiedział, jaka była z tej strony, z której nie znały jej tłumy:

