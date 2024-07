Wczoraj informowaliśmy was o chwilach grozy jakie czekają rodzinę Lubiczów w serialu "Klan". Po 15 latach gry w produkcji TVP, zginie Rysiek. "Fakt" doniósł jak będzie wyglądała jego śmierć. W przeciwieństwie do Hanki Mostowiak, producenci "Klanu" oszczędzili Lubiczowi kompromitującego zakończenia. Mąż Grażynki zostanie pobity przez kiboli, ale to dopiero początek piekiełka.



Wieczorem Rysiek dostanie zamówienie na kurs taxi. Kiedy zobaczy swoich klientów-kiboli, zrezygnuje. Nagle okaże się, że samochód będzie miał problemy techniczne i Lubicz nie odjedzie z miejsca. Chuligani napadną go i pobiją. W wyniku mocnego urazu bohater Piotra Cyrwusa straci przytomność i nie wróci do świadomości. Ostatecznie umrze na atak serca.



Scena ta zostanie wyemitowana w połowie lutego. Na szczęście, po walentynkach, co oznacza że będą to ostatnie wspólne miłosne święta Ryśka i Grażynki. Mamy nadzieję, że producenci nie zapomną o tym i uraczą nas jakimś pikantnym wątkiem. Może czwarte dziecko? Bożenka by się ucieszyła.

