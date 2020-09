6 / 10

Jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie może pochwalić się Agnieszka Kotońska z "Gogglebox". Gwiazda TTV schudła ponad 30 kg i obecnie wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Uczestniczka hitowego programu całkowicie zmieniła nawyki żywieniowe i zaczęła ćwiczyć. To przyczyniło się do tego, że jej figura szybko zaczęła się zmieniać. A co ją popchnęło do takiej metamorfozy? Sama Agnieszka Kotońska jakiś czas temu zdradziła na Instagramie, że sama akceptowała się z większą wagą, ale zakupy były dla niej koszmarem, bo stale słyszała, że nie ma dla niej rozmiarów.

Pytacie się co mnie skłoniło -- widok własnej osoby w lustrze niby się akceptowalam niby lubiłam Agnieszkę z odbicia w lustrze ,a jednak coś było nie tak ,zakupy w sklepie z ubraniami gdzie za każdym razem słyszałam NA PANIA NIE MA ROZMIAROW doprowadzaly mnie do szalu wrecz do płaczu 😉ale tak naprawę sama byłam sobie winna. Wolałam siedzieć przed telewizorem z chipsami i butelka slodzonego napoju narzekajac jak Ja to mam źle w życiu niż ruszyć dupe z kanapy.😃😃😃 (pisownia oryginalna) - pisała Agnieszka Kotońska na Instagramie.

Teraz gwiazda TTV cieszy się doskonałą figurą i chętnie chwali się swoimi zdjęciami w bikini.