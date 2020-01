Jedna z najpopularniejszych wokalistek świata, Adele, przeszła spektakularną metamorfozę! Po krągłościach piosenkarki nie ma już śladu i teraz gwiazda może pochwalić się nową, szczupłą sylwetką. Fani artystki są jednak bardzo zaniepokojeni tak drastyczną przemianą swojej idolki. Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie, które dodatkowo spotęgowało ich obawy. Co się dzieje z Adele? Czy odchudzanie gwiazdy nie zaszło zbyt daleko?

Zobacz także: Adele żałowała, że urodziła dziecko?! "Po porodzie czułam, że podjęłam najgorszą decyzję w życiu"

Adele chudnie w oczach!

Każdy kto śledzi karierę wokalistki, na pewno doskonale pamięta, że artystka mogła pochwalić się krągłościami i nosiła rozmiar plus size. Od pewnego czasu Adele postanowiła jednak wprowadzić zmiany w swoim życiu. Według zagranicznych mediów, piosenkarka przeszła na dietę sirtfood. Autorzy diety zapewniają, że nie należy się głodować, lecz wystarczy spożywać produkty, które są bogate w sirtuiny, jak np.: zielone koktajle z warzyw i owoców, chude mięsa i kasze. To właśnie zmiana nawyków żywieniowych sprawiła, że Adele jest teraz nie do poznania!

Początkowo większość internautów była zachwycona metamorfozą aktorki. Jednak najnowsze zdjęcie artystki, które obiegło internet, bardzo zaniepokoiło jej fanów. Piosenkarka co prawda jest dużo szczuplejsza, jednak wielbiciele gwiazdy obawiają się, że stan zdrowia ich idolki uległ przez to pogorszeniu. Według fanów wokalistki, Adele wygląda na wyczerpaną i wyraźnie zmęczoną.

- Wygląda inaczej. Trochę tęsknię za "starą" nią. Teraz nie wygląda zdrowo - Teraz jest zbyt szczupła. Wcześniej wyglądała lepiej. - Schudła zbyt dużo - Mam nadzieję, że ma się dobrze. Wygląda na wyczerpaną i zmęczoną - piszą zaniepokojeni fani gwiazdy.

A wy, co myślicie na temat metamorfozy wokalistki? Faktycznie jest już zbyt szczupła?

Artystka zmieniła się nie do poznania!

Widzicie różnicę?

Tak wyglądała Adele przed metamorfozą.