Chociaż gwiazda Michała Wiśniewskiego nie jest już tak jasna jak za czasów świetności to media nadal interesują się jego życiem prywatnym. W zasadzie ostatnio dwoma faktami - chorobą i związkiem z Dominiką Tajner-Wiśniewską. Do tego stopnia, że nowa żona Michała została zaproszoną przez Olę Kwaśniewską do zwierzeń na łamach magazynu "Viva!".

Plotkując przy kawie, Dominika z przymrużeniem oka opowiedziała, że "najbardziej pociągające" dla niej w Michale są jego "czerwone włosy" i ciepło jakim emanuje. Ale nie zawsze w ich związku było kolorowo. Przed ślubem dochodziło do kłótni i sprzeczek.

- Oboje z Michałem mamy silne osobowości, więc kiedy zaczęliśmy się docierać, każde chciało postawić na swoim. Było trzaskanie drzwiami i groźby rozejścia, chociaż, szczerze mówiąc, nie było to na poważnie. Odkąd jestem z Michałem, nie wyobrażam sobie życia bez niego, więc pewnie co najwyżej poszłabym za bramę i wróciła.

Na pytanie, czy Tajner nie boi się, że jej związek zakończy się tak jak poprzednie związki Michała, odpowiada:

- Myślę, że on z każdą żoną chciał budować tę wymarzoną rodzinę, której wzorca do końca nie miał. Ale Michał powoli zaczyna mieć takie poczucie bezpieczeństwa, jak ja.

O tym, że w związku Dominiki i Michała wszystko układa się tak jak powinno mogą świadczyć częste zapewnienia o miłości z jego strony na Facebooku. Przypomnijmy: "Kocham ją! Kocham!"

Cały wywiad przeczytasz na łamach magazynu "Viva!". A oto piękna sesja Dominiki z synem: