Ostatnio próżno było szukać Mai Frykowskiej na warszawskich salonach. Aktorka i prezenterka jednak nie zniknęła całkowicie, a jedynie wypoczywała regenerując siły przed nagraniami do nowego sezonu programu "Lub Czasopisma!". Wczoraj pojawiła się publicznie pierwszy raz od kilku miesięcy. Gwiazda przybyła na premierowy pokaz projektu "Poland... Why Not?".

Paparazzi oszaleli i nie szczędzili Frykowskiej zdjęć. Nie ma się czemu dziwić. Gwiazda postawiła na ryzykowne połączenie elegancji z rockowym pazurem. Na szczęście wyglądała wyśmienicie. Frykowska miała na sobie czarne buty TopShop, czerwoną sukienkę z limitowanej kolekcji Grace oraz kurtkę i torebkę z Zary. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, całość kosztowała ponad 5 tysięcy złotych!

Maja była bardzo tajemnicza. Pozowała tylko do zdjęć i niechętnie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Redakcji AfterParty.pl udało się zadać pytanie co planuje na tę jesień. W odpowiedzi usłyszeliśmy:

Reklama

- Szykuję kilka ciekawych projektów, ale konkretniej opowiem o nich wkrótce. Na razie dziękuję za rozmowę - stwierdziła Maja.





Ciekawe jakimi projektami Maja chce nas zaskoczyć? Tak czy inaczej, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Reklama

chimera