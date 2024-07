Nowa prowadząca "You Can Dance. Po prostu tańcz." stwierdziła w wywiadzie dla "Faktu", że najnowsza edycja tanecznego show będzie inna niż poprzednie.

Reklama

Ta edycja będzie różnić się od poprzednich przede wszystkim młodym wiekiem uczestników – mamy kilku 16-latków, a reszta to ludzie w wieku od 17 do 22 roku życia. Wszyscy są strasznie ambitni, utalentowani i niezwykle wrażliwi. Myślę, że będzie to ciekawa edycja -powiedziała Patrycja Kazadi.

Stwierdziła także, że zaangażowała się w ten program całym sercem i jak tylko mogła wspierała uczestników.

Reklama

Może chciała też powiedzieć, że edycja wyjątkowa, bo i wyjątkowa prowadząca?