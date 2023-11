Na prezentacji zimowej ramówki TVP nie mogło zabraknąć Marty Manowskiej, która wyrosła na prawdziwą gwiazdę stacji! Prowadząca program "Rolnik szuka żony" nie pojawiła się jednak sama. Towarzyszyli jej nowi uczestnicy 2. edycji "Sanatorium miłości". Zobaczcie, kto wystąpi w programie i kiedy rusza drugi sezon!

Reklama

Uczestnicy 2. edycji "Sanatorium miłości"

Niebawem kończy się 6. edycja "Rolnik szuka żony". Emisja ostatniego odcinka 1 grudnia, a już wiadomo, że w zimowej ramówce TVP znów zobaczymy seniorów, którzy będą szukali swojej drugiej połówki w programie "Sanatorium miłości". Marta Manowska podczas rozmowy z naszym portalem zdradziła, że tym razem przyszło bardzo dużo zgłoszeń do programu i wybór uczestników okazał się trudniejszy!

Kilkoro z nich mogliśmy zobaczyć podczas prezentacji ramówki TVP, gdzie prowadzącej program towarzyszyło czworo uczestników "Sanatorium miłości". Wyglądali bardzo elegancko i widać, że doskonale się bawili w swoim towarzystwie. Podczas pozowania do zdjęć mężczyźni obejmowali uczestniczki. Czy to pary, które poznały się na planie? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w programie. Tymczasem zobaczcie, kto pojawił się w nowej edycji "Sanatorium miłości"!

East News

Kiedy 2. edycja "Sanatorium miłości"?

Jak donosi serwis wirtualnemedia.pl nowa edycja "Sanatorium miłości" rusza już w styczniu. Emisja pierwszego odcinka została zaplanowana na 5 stycznia o godzinie 21.15. To wtedy zobaczymy na ekranie dwunastu uczestników. Jakiś czas temu Marta Manowska, która nadal jest prowadzącą program, pokazała w sieci zdjęcie z planu. Będzie się działo!

Marta Manowska z uczestnikami 2. edycji "Sanatorium miłości".

East News