Alicja Resich-Modlińska odpowiedziała na wcześniejsze zarzuty TVN-u, w których posądzano ją o to, że kopiuje pomysły stacji. Szefowa „Pytania na śniadanie” uważa, że oskarżenia te są absurdalne i że jest całkowicie odwrotnie. W rozmowie z portalem „Wirtualnemedia” opowiedziała o zaistniałej sytuacji.

-Przykłady kopiowania naszych pomysłów przez TVN można byłoby mnożyć- powiedziała szefowa porannego programu.

Alicja Resich-Modlińska zarzuciła „Dzień Dobry TVN”, że ich największe gwiazdy swoją wiedzę i sławę zdobyły właśnie w jej programie. Jak twierdzi, to ona pierwsza wpadła na pomysł, żeby Agnieszka Jastrzębska prowadziła rozmowy o gwiazdach i celebrytach. Dodaje również, że włożyła „sporo życzliwości i pracy w doskonalenie umiejętności prezenterskich prowadzącej ten format dziennikarki”. Przypomnijmy, że Jastrzębska obecnie pracuje w „DDTVN”, gdzie opowiada o plotkach z życia sławnych osób.

Resich-Modlińska między słowami, zarzuciła konkurencji, że podkupują ludzi za pomocą wielkich pieniędzy. Zaznaczyła również, że Wojtek Jagielski, który wcześniej pracował w TVN przeszedł do „PnŚ” ze względu na możliwość pracy w dobrej i profesjonalnej atmosferze…

