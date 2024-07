Agnieszka Szulim wciąż nie może pogodzić sobie z przegraną z Magdą Mielcarz, która od jakiegoś czasu prowadzi muzyczne show „The Voice of Poland”. Prezenterka miała nadzieję, że jako bardziej doświadczona i związana z telewizją publiczną ma większe szansę wystąpienia w programie niż modelka. Niestety, producenci zdecydowali, że to Mielcarz jest lepszą kandydatką na współprowadzącą.

- Agnieszce trudno się pogodzić z tym, że przegrała z nie posiadająca prawie żadnego doświadczenia w pracy prezentera Magdą. Agnieszka jest zawiedziona, że to nie ona została prowadzącą „The Voice of Poland”- zdradza w rozmowie z „Faktem” pracownik TVP2.

Magdalena Mielcarz wygrała z prezenterką a dzięki temu, jej konto powiększyło się ponoć o 50 tysięcy złotych. Prawdopodobnie właśnie taką sumę dostanie za prowadzenie pierwszej edycji programu.

