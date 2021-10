Wściekła Julia Wieniawa: "Jestem pucharem przechodnim". Dalej jest ostrzej

Julia Wieniawa do niedawna w wywiadach rzadko zdradzała szczegóły ze swojego życia prywatnego i niechętnie mówiła o relacjach z partnerami. Teraz udzieliła głośnego wywiadu Żurnaliście i podczas tej rozmowy bardzo się otworzyła nie tylko na temat zakończonych już związków m.in z Baronem, ale również tego, jak odbierane są jej kolejne relacje. Okazuje się, że doskonale zna komentarze internautów dotyczące jej życia miłosnego i nie zgadza się na ocenianie jej jako osoby, która "zmienia facetów jak rękawiczki".

Julia Wieniawa podsumowuje, że tak naprawdę była w trzech poważnych związkach i naprawdę bardzo otworzyła się mówiąc o tym, jak jest to odbierane! Tak mocnych słów Julia Wieniawa jeszcze nie użyła!

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd, dlatego nic dziwnego, że każdy jej związek jest bardzo medialny. Aktorka podczas wywiadu z Żurnalistą zdradziła, że tak naprawdę w swoim życiu była w trzech poważnych związkach, a stale jest oceniana, jako osoba zmieniająca "facetów jak rękawiczki". Słowa, które gwiazda czyta na swój temat są szokujące!

Ja, jak to piszą, "jestem pucharem przechodnim". Piękne określenie, wręcz mi schlebia - nie no żartuję. Tak piszą, bo co? Bo mam 23 lata i byłam w trzech związkach. I co, ja jak rękawiczki wymieniam facetów?! I to jeszcze wiesz w trzech związkach "medialnych". Ale to były moje poważne, jedyne związki. Już widzę te wszystkie kobiety, które mnie tak nazywają za przeproszeniem "nie bzykały w kiblu na melanżu". No to akurat nie jest mój styl, ale młodzi ludzie się bawią! - mówi wprost Julia Wieniawa.